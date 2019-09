Στη Λεβάντε κάνουν βουτιές στα λασπόνερα ενόψει Ρεάλ (vid)

Το Σάββατο (14:00) η Λεβάντε παίζει στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” και προετοιμάζεται γι' αυτό πυρετωδώς. Μόνο που η προπόνηση της Πέμπτης είχε μία ιδιαιτερότητα. Εριξε τόση βροχή στη Βαλένθια, όπου εδρεύει το club, ώστε η προπόνηση μετατράπηκε σε λασπομαχία. Το κορυφαίο όμως ήταν ότι στο τέλος οι παίκτες έκαναν εντυπωσιακές βουτιές στο βρεγμένο τερέν που έμοιαζε με πισίνα.

We are singing in the rain

#RealMadridLevante #110AñosDeResistencia pic.twitter.com/meA4qPILAD

— Levante UD (@LevanteUD) September 12, 2019