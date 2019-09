Ο Μεξικανός επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τη Νόριτς, ο Πελεγκρίνι μίλησε για την επικείμενη αποχώρησή του από το ρόστερ των Λονδρέζων και από το βράδυ της Κυριακής, όλα έχουν μπει σε σειρά για να μετακομίσει ο Τσιτσαρίτσο στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Η Σεβίλλη είχε προσφέρει περί τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ο παίκτης είχε καταθέσει αίτημα μεταγραφής και η Γουέστ Χαμ ως όφειλε τήρησε την υπόσχεση που του είχε δώσει για να τον αφήσει να φύγει, μόλις εμφανιζόταν κάποια καλή προσφορά.

Javier Hernandez has arrived in Spain ahead of his transfer to Sevilla

