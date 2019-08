Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ που είναι εκ των σημαντικότερων μελών της Ρεάλ Μαδρίτης εν έτει 2019 έχοντας καταγράψει τρομερή καριέρα με πολλούς τίτλους με τη φανέλα της «βασίλισσας», αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο τατουάζ που έχει κάνει και προκαλεί περιέργεια γιατί πρόκειται για... ένα αυτοκίνητο...

«Ο παππούς μου πάντα πίστευε σε μένα και με πήγαινε στις προπονήσεις και τους αγώνες. Έκανε τα αδύνατα δυνατά για να με δει να παίζω ποδόσφαιρο και να φτάσω σε επαγγελματικό επίπεδο. Το τατουάζ με το αυτοκίνητο, είναι προς τιμήν του. Με αυτό με πήγαινε στις προπονήσεις κάθε φορά...».

Marcelo on the Volkswagen tattoo on his arm: "My grandpa was the one who always believed in me and drove me everywhere. He did the possible and the impossible to see me play football professionally. And my tattoo shows his car in which he always took me to practice."

Class.

