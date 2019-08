Οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Ρούμπι το βράδυ της Κυριακής στο «Καμπ Νόου» και ο Λιονέλ Μέσι προσπαθεί να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Έχοντας αποκομίσει πρόβλημα στη γάμπα εδώ και λίγο καιρό, ο Αργεντινός προπονείται εντατικά μόνος του και κυρίως πάνω στην άμμο, με νέο βίντεο να έρχεται στην επιφάνεια, τη στιγμή που τα ρεπορτάζ των Ισπανών του δίνουν πιθανότητες να προλάβει τη Μπέτις...

Leo Messi is almost back Check out the next phase of his recovery pic.twitter.com/BEyujAtqGU

— OTRO (@OTRO) August 21, 2019