Μια από τις πιο περίεργες και πιο αιφνιδιαστικές κινήσεις πραγματοποίησε η Σαραγόσα στο φετινό θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Σίντζι Καγκάβα, ο οποίος πέρασε δανεικός στη Μπεσίκτας το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, μετακομίζει από τη Βεστφαλία (την οποία αφήνει για δεύτερη φορά, έχοντας επιστρέψει το 2014 έπειτα από σύντομο πέρασμα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και υπέγραψε στη Ρεάλ Σαραγόσα για να παίξει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας!

And the most bizarre transfer of the summer award goes to... Kagawa to Real Zaragoza!

Ander Herrera said to have been key in this. He is Mr Real Zaragoza. Shares an agent with Kagawa. pic.twitter.com/XG1FIr5TKi

