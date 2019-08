Η Μπαρτσελόνα και το “φάντασμα” του Μανωλά (pic & vid)

Ξημερώματα Πέμπτης (02:30 ώρα Ελλάδας), η Μπαρτσελόνα έχει φιλικό ματς με τη Νάπολι στις ΗΠΑ. Στην “As” όμως ασχολήθηκαν με τον Κώστα Μανωλά και το γκολ-αποκλεισμό τον Απρίλιο του 2018 με τη Ρόμα.

Ο τίτλος του κειμένου μάλιστα ήταν “Τραύμα Μανωλάς” και ανέφερε όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ στη Ρώμη, το τραύμα που προκλήθηκε και τις συνέπειές του ακόμα και στον μετέπειτα αποκλεισμό από τη Λίβερπουλ. Τέλος εξηγεί ότι μία νίκη κόντρα στη Νάπολι του Ελληνα αμυντικού ίσως να ξορκίσει κι εκείνον τον φόβο που έχει δημιουργηθεί έκτοτε...

? Happy birthday Kostas Manolas!

The @OfficialASRoma defender turns 2⃣8⃣ today! ?￰゚ヌᄋ

Celebrate with THAT goal vs Barcelona. ? pic.twitter.com/BU3BCVXCsV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 14, 2019