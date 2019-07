Άρχισαν τον Γκριεζμάν στις «ποδιές» από την πρώτη του προπόνηση! (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από τους «μπλαουγκράνα», έχοντας καλύψει τη ρήτρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μπορέσει να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το πρωί της Δευτέρας έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και δεν έφτανε μονάχα το «φατούρο», από το οποίο πήραν γεύση και οι Ντε Γιόνγκ και Νέτο, αλλά είδε και τη μπάλα να περνάει δυο φορές ανάμεσα απ' τα πόδια του στο «κορόιδο».

Antoine Griezmann nutmegged twice in his first training session with Barcelona pic.twitter.com/wrOuC3Lorj

— Metro Sport (@Metro_Sport) July 15, 2019