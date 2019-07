Οι ημερομηνίες που θα συναντηθούν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν!

Βουλευτικές Εκλογές 2019 με νέα ειδικά στοιχήματα. | (+21)

Η Ρεάλ, με τον Εντέν Αζάρ, τον Λούκα Γιόβιτς και τους υπόλοιπους αστέρες της, θα κάνει πρώτη την επίσκεψή της στο «Καμπ Νόου» για να κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα του Μέσι, την 27η του Οκτώβρη του 2019.

Το δεύτερο παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τον β' γύρο του πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου του 2020.

Όσον αφορά την πρώτη αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Ρεάλ Μαδρίτης σε εκείνη της Θέλτα, ενώ η Ατλέτικο υποδέχεται τη Χετάφε.

Αναλυτικά η πρώτη αγωνιστική της Primera Division που θα ξεκινήσει το σαββατοκύριακο 17/18 Αυγούστου:

Θέλτα - Ρεάλ Μαδρίτης

Μαγιόρκα - Εϊμπαρ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Χετάφε

Εσπανιόλ - Σεβίλλη

Αλαβές - Λεβάντε

Βαλένθια - Σοσιεδάδ

Μπέτις - Βαγιαδολίδ

Λεγανές - Οσασούνα

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα

Βιγιαρεάλ - Γρανάδα

