Φέρλαντ Μεντί: Από το αναπηρικό καροτσάκι, στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Φέρλαντ Μεντί, κατάφερε με τις εμφανίσεις του στο αριστερό άκρο της Λιόν να προσελκύσει την προσοχή των ανθρώπων της Ρεάλ Μαδρίτης και στα 24 του χρόνια, να είναι πλέον κομμάτι της «βασίλισσας», κοστίζοντας 48 εκατομμύρια ευρώ.

Στις δυο σεζόν που βρέθηκε στους «λιονέ», ο Φέρλαντ Μεντί ολοκλήρωσε επιτυχημένα 102 ντρίμπλες, περισσότερες από κάθε άλλον αμυντικό στη Ligue1 και τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι αρετές που τον χαρακτηρίζουν στο αγωνιστικό κομμάτι, τον οδήγησαν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», για ν' αποτελέσει την 5η μεταγραφή των «μερένγκες» για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ροντρίγκο, Μιλιτάο, Γιόβιτς και Αζάρ.

Παρ' όλα αυτά, στην εφηβική του ηλικία, η ψυχολογία του και η προσπάθειά του ν' αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, υπέστησαν ένα τεράστιο και παραλίγο... καθοριστικό πλήγμα.

Έπρεπε ν' αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στον γοφό και αυτό, του έκανε ακόμα χειρότερη την αρθρίτιδα που ούτως ή άλλως τον ταλαιπωρούσε από μικρή ηλικία. Έπρεπε να μείνει για έναν χρόνο μακριά από το ποδόσφαιρο, να φοράει ειδικό νάρθηκα ψηλά στο πόδι για τρεις μήνες κι έπειτα να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία για άλλο ένα τρίμηνο στο νοσοκομείο Necker-Enfants Malades.

Εκεί, άκουσε αυτό που κανένα παιδί και φυσικά κανένας άνθρωπος, δεν θέλει ν' ακούσει ποτέ στη ζωή του. Οι γιατροί, φρόντισαν να ενημερώσουν τον Φέρλαντ Μεντί όσο πιο... ήπια μπορούσαν, πως υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να μην καταφέρει να περπατήσει ξανά φυσιολογικά. Και πως φυσικά ίσως και να έφτανε σε σημείο να χρειάζεται σχεδόν μόνιμα το αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί για να μετακινείται, προκειμένου να μην επιβαρύνει το πόδι του και ρίχνει βάρος στον γοφό.

Έπρεπε να μάθει να περπατάει ξανά, έκανε επώδυνες θεραπείες, χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να δυναμώσουν ξανά οι μύες στα πόδια του ώστε να περπατήσει φυσιολογικά, πόσω μάλλον να ξεκινήσει έπειτα από πολλούς μήνες χαλαρό τρέξιμο και σταδιακά ν' ανεβάσει ρυθμούς.

Και κάπως έτσι, έφτασε σε ένα θαύμα, αφού έβγαλε ψεύτες τους γιατρούς που του είχαν πει για τον κίνδυνο να μην περπατήσει ξανά.

O Φέρλαντ Μεντί επέστρεψε στο γήπεδο πιο δυνατός από πριν, άφησε την Παρί για την Mantois 78 σε ένα προάστιο του Παρισιού στην 4η κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας, δυνάμωσε ακόμα περισσότερο, έγινε επαγγελματίας στη Χάβρη το 2013, σε ηλικία 19 ετών και κάπως έτσι έβαλε πλώρη για τα μεγάλα πράγματα στην καριέρα του, φτάνοντας το φετινό καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης...

