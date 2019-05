Απίθανο μήνυμα της Μπαρτσελόνα στις υποβιβασμένες ομάδες της LaLiga! (pic)

Οι «μπλαουγκράνα» αποδεικνύουν ξανά γιατί το μεγαλείο τους ως σύλλογος, είναι σε επίπεδα που δύσκολα βρίσκεις κάτι παρόμοιο...

Με την επισημοποίηση και των τριών ομάδων που θα βρίσκονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Segunda Division, η Μπαρτσελόνα τις αποχαιρέτησε με ένα πολύ όμορφο μήνυμα στα social media και προσπάθησε να τους δώσει θάρρος για να επιστρέψουν πιο δυνατές!

«Ψηλά το κεφάλι Χιρόνα, Ουέσκα και Ράγιο Βαγιεκάνο. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα στη LaLiga» ήταν το ποστάρισμα...

Σεβασμός...

Keep your heads up, @GironaFC, @SDHuesca & @RayoVallecano

Hope to see you back soon in @LaLigaEN!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2019