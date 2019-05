100% Επιστροφή* χρημάτων Αταλάντα - Λάτσιο! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Μια διαφορετική εμπειρία προσφέρει στους οπαδούς της -και όχι μόνο- η Μπάρτσα. Τι ακριβώς; Να "ζήσουν" μια προπόνηση των Μπλαουγκράνα, όπως τη ζει ο Αργεντίνος. Με μία κάμερα που τοποθετήθηκε στο κεφάλι του Λίο και καταγράφει όσα βλέπει ο ίδιος, μπορεί ο καθένας να δει σε μια προπόνηση της Μπαρτσελόνα όλα όσα βλέπει την κάθε στιγμή ο Μέσι. Πώς αποφεύγει τους συμπαίκτες του στο οικογενειακό διπλό, πώς... λοκάρει την εστία, πώς βλέπει την μπάλα να έρχεται και ξέρει ήδη πού θα τη στείλει, ακόμη και πώς υπογράφει τα αυτόγραφα στους οπαδούς που περιμένουν έξω από το προπονητικό κέντρο.

A #Messi training session, through his own eyes

@Gatorade #MakeThemSweat pic.twitter.com/c4Y8cuqkIs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2019