Στο πλευρό του Κασίγιας ολόκληρη η Ρεάλ και ο κόσμος της (vid)

Στη «βασίλισσα» δεν ήταν δυνατό να ξεχάσουν τον θρυλικό τερματοφύλακα που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του συλλόγου.

Λίγες μέρες μετά το έμφραγμα που υπέστη και με το οποίο τρόμαξε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, ο Ίκερ Κασίγιας αντίκρισε τους πρώην συμπαίκτες του ενωμένους να του στέλνουν τη δύναμή τους για να γυρίσει στο σπίτι του υγιέστατος.

«Είμαστε όλοι μαζί σου Ίκερ» έγραφαν τα μπλουζάκια των παικτών του Ζιντάν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, ενώ, οι οπαδοί είχαν ετοιμάσει πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Η Μαδρίτη είναι μαζί σου, μείνει δυνατός Ίκερ, αιώνιε αρχηγέ μας».

The message of support from our #RMFans to @IkerCasillas! #FuerzaIker

"Madridismo is with you. Stay strong, Iker, eternal captain." pic.twitter.com/isPhgBtLUf

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 5, 2019