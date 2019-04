Ο μικρούλης γιος του Σουάρες πήρε μαθήματα... δαγκώματος (pic)

Ο Σουάρες, όπως και όλοι οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, γιόρτασαν για την κατάκτηση της κορυφής στη LaLiga με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Έτσι και ο Ουρουγουανός πήρε τον μπόμπιρα γιο του αγκαλιά για να γιορτάσει την επιτυχία μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Λεβάντε.

Ο μικρούλης δάγκωσε τον μπαμπά του στον ώμο και εννοείται ότι αυτό δεν θα περνούσε έτσι αδιάφορα από το διαδίκτυο, δεδομένων των όσων έχει κάνει στο παρελθόν ο διεθνής επιθετικός με τους αντιπάλους του!

Luis Suarez's son trying to bite him is the funniest thing you will see tonight. It runs in the blood. pic.twitter.com/6GXL18608n

— Football Stuff (@FootbalIStuff) April 27, 2019