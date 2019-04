Σεβίλλη: «Υο Premier League, δεν δίνετε σε εμάς την 4η θέση;» (pic)

Η Σεβίλλη αποφάσισε μετά τις συνεχείς απώλειες βαθμών των ομάδων που διεκδικούν την 4η θέση στην Αγγλία να την... ζητήσει για πάρτη της από την Premier League! «Yo Premier League, αν καμία από τις ομάδες σας δεν θέλει την 4η θέση, θα μπορούσατε να τη δώσετε σε εμάς; Θα έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη», ήταν το επικό μήνυμα των Σεβιγιάνων στα social media!

Yo @premierleague, if none of your teams want 4th place could you just give it to us? Would make life easier

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 27, 2019