Η μαγική εκτέλεση φάουλ στο τοπικό ντέρμπι έδωσε στους Μπλαουγκράνα το προβάδισμα και παράλληλα το 40ο φετινό γκολ στον Λιονέλ Μέσι. Κάτι που πετυχαίνει για 10η σερί σεζόν, αποδεικνύοντας ότι είναι... εξωγήινος!

Leo #Messi reaches 40 goals for the 10th season in a row!

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 pic.twitter.com/BbKKnEQ7bJ

