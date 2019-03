Χρειάστηκαν 100 ημέρες, 64 γκολ από 60 διαφορετικές αναμετρήσεις και 500.000 ψήφοι. Η Μπαρτσελόνα έθεσε το ερώτημα για το κορυφαίο γκολ της ιστορίας της και ως τέτοιο αναδείχτηκε το «Μαραντονικό» σλάλομ του Λιονέλ Μέσι κόντρα στη Χετάφε το 2006-'07.

Η αλήθεια είναι ότι όπως φαίνεται και από την τελική τετράδα των τελικών επιλογών, οι ψηφοφόροι επέλεξαν πιο σύγχρονα γκολ και αγνόησαν τις φοβερές γκολάρες του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα τα τρελά σλάλομ των Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, το... σβήσιμο του τσιγάρου του Ροναλντίνιο ή ακόμα και το θρυλικό ψαλιδάκι του Ριβάλντο με τη Βαλένθια.

Ο Μέσι είχε την τιμητική του με ακόμα δύο γκολ στην τετράδα (με Μπιλμπάο και Ρεάλ), ενώ υπήρχε και εκείνο του Σέρζι Ρομπέρτο με την Παρί που ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στο μυθικό 6-1

And the Barça Best Goal Ever is.... pic.twitter.com/MMhis02OZg

