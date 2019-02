Has sido escenario de alegrías, lloros y grandes emociones. Mágico y único. Contigo crecí y entendí lo que significa el @atleticodemadrid. Siempre estarás en nuestros corazones. ¡Hasta siempre Vicente Calderón! #AúpaAtleti

