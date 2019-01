Απίστευτο, ο Μέσι έφτασε τα 400 γκολ στη La Liga (vids)

Το πρώτο το έβαλε το 2005 κόντρα στην Αλμπαθέτε, το 100ό με την Αλμερία (2010), το 200ό με την Οσασούνα (2013), το 300ό με την Σπόρτινγκ Χιχόν (2016) και τώρα που έγραψε το 2-0 κόντρα στην Εϊμπάρ, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 400 γκολ στη La Liga με την Μπαρτσελόνα. Οσα κανείς άλλος στην Ισπανία δηλαδή σε επίπεδο πρωταθλήματος. Μακάρι να τον απολαμβάνουμε και στα 500 και στα 600...

¿Marcará hoy Messi su gol #LaLigaSantander?

1º - 2005 vs Albacete

100º - 2010 vs Almería

200º - 2013 vs Osasuna

300º - 2016 vs Sporting pic.twitter.com/QE8xMyE2Rw

— LaLiga (@LaLiga) January 13, 2019