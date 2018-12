Υπέγραψε και παρουσιάστηκε στη Μπαρτσελόνα ο Μουρίγιο (vids)

Σαουθάμπτον – Γουέστ Χαμ με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο Μουρίγιο, αν και έχει μόλις μια συμμετοχή στο πρωτάθλημα με τις «νυχτερίδες», πήρε το δρόμο για το «Καμπ Νόου» προκειμένου ν' αποτελέσει λύση στα χέρια του Βαλβέρδε για τα μετόπισθεν, εκεί που υπάρχουν προβλήματα και απουσίες λόγω τραυματισμών.

Το συμβόλαιο των δύο πλευρών αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς του παίκτη στα 25 εκατ.ευρώ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κολομβιανός αμυντικός υπέγραψε και παρουσιάστηκε στο «Καμπ Νόου», έχοντας επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».

When your biggest fan wanders in... #EnjoyMurillo pic.twitter.com/YxiXZcSUEy

Welcome, to your new home. #EnjoyMurillo pic.twitter.com/Z9xzPI5AQO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2018