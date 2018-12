Αποθέωση και συγκίνηση για Γκάμπι στην επιστροφή του στη Μαδρίτη (pics & vids)

Ο 35χρονος μέσος, ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχηγούς στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος», συνάντησε ξανά παλιούς φίλους που άφησε πίσω στην Ατλέτικο και οι οποίοι τον περίμεναν με μια μεγάλη αγκαλιά, στο νέο τους γήπεδο όπου δεν πρόλαβε εκείνος να παίξει.

Σε μια βραδιά που ήταν τρομερά συγκινητική αλλά και γιορτινή, στο περιθώριο της αναμέτρησης με την Εσπανιόλ (νίκη με σκορ 1-0 για την ομάδα του Σιμεόνε), ο Γκάμπι τιμήθηκε από την πρώην ομάδα του, με την οποία έχει... σχέση ζωής.

«Η Ατλέτικο είναι η ζωή μου. Είναι ο τρόπος που ζω, ο τρόπος που δουλεύω. Δεν κερδίζαμε πάντα τα παιχνίδια, αλλά πάντοτε δίναμε μαθήματα ζωής και γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαι κομμάτι αυτού του συλλόγου» ανέφερε ο άλλοτε αρχηγός των «ροχιμπλάνκος».

This is how our fans paid tribute to Gabi! Representatives of the two Atleti fan clubs named after him have presented our former captain with a Red & White flag!

