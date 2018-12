Εχει βάλει άπειρα γκολ και σίγουρα τον έχεις δει να πανηγυρίζει με αυτόν τον δικό του τρόπο με τα δάκτυλα μπροστά από το πρόσωπό του. Τώρα ο Λουίς Σουάρες πήγε και χτύπησε tattoo στον λαιμό την εν λόγω κίνηση σήμα κατατεθέν του.

