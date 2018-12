Στο tweet που έκανε, δημοσιοποίησε μια λίστα με τους παίκτες που είναι καλύτεροι από τον Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, η λίστα που ήταν συνημμένη στο τιτίβισμα ήταν λευκή καθώς για την Μπαρτσελόνα ο καλύτερος όλων είναι ο Αργεντινός σταρ!

Μάλιστα, στην Μπάρτσα τοποθέτησαν και το emoticon μιας κατσίκας, που συμβολίσει το G.O.A.T., τα αρχικά δηλαδή του κορυφαίου όλων των εποχών στα αγγλικά.

List of players better than Messi https://t.co/kFSrZ0868u

