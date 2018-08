Ανατριχίλα: Tυφλό αγόρι αναγνωρίζει με την αφή τον Τόνι Κροος (vid)

Πριν την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ατλέτικο για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στο Ταλίν, ο πιτσιρικάς από την Εσθονία βρέθηκε στο γήπεδο για να γνωρίσει από κοντά τον Γερμανό μέσο της Ρεάλ.

Ο Άρον πήγε στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» και χρησιμοποιώντας την αφή του, άγγιξε τον Κρόος για να τον καταλάβει.

This is so beautiful. Aron, a young blind boy from Estonia, wanted to touch the face of @realmadrid star @ToniKroos so that he could visualise him ❤️#SuperCup #EqualGame #Inclusion pic.twitter.com/iyGz0LRZ5H

— UEFA (@UEFA) 15 Αυγούστου 2018