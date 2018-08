Σάλος με Μπενζεμά που τραβάει βίντεο ενώ οδηγάει με 120 χιλιόμετρα (vid)

Σε αυτό ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης βιντεοσκοπεί την ώρα που οδηγάει σε αυτοκινητόδρομο της ισπανικής πρωτεύουσας με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αρκετοί χρήστες το σχολίασαν αρνητικά, ενώ ήδη γίνεται λόγος για το αν η τροχαία θα πάρει θέση και θα του επιβάλλει κάποιο πρόστιμο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον άσο των Μερένχες.

Nuevo caso de Benzema @marca conduciendo a 120 kh mientras se graba con el móvil, pero supongo que esto no os interesa ya que no se llama de apellido Vidal.. Espero que toméis medidas @guardiacivil ya que no es la primera vez que lo hace pic.twitter.com/W21qMHWIJJ

— Diablo ® (@Diablito_Cule) 13 Αυγούστου 2018