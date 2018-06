Η νέα εκπληκτική animation διαφήμιση του Μέσι με την ιστορία της ζωής του (vid)

Η εταιρία ενεργειακών ποτών Gatorade δημιούργησε μια διαφήμιση σε μορφή animation με τη ζωή του Λιονέλ Μέσι. Από τα πρώτα του βήματα στη Νιούελς στην Αργεντινή και τις δυσκολίες που βρήκε με την ανάπτυξη του σώματός του σε παιδική ηλικία.

Ωστόσο, αυτό δεν έβαλε κάτω τον Αργεντινό άσο. Το πνεύμα του Μέσι από το... μέλλον συνάντησε τον μικρό Αργεντινό στις ακαδημίες της Νιούελς και του είπε να μην σταματά να κυνηγά το όνειρό του.

Η συνέχεια γνωστή με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να μένουν άφωνοι με τον ταλέντο του και τον Αργεντινό να εντάσσεται στους Μπλαουγκράνα, φτάνοντας στη συνέχεια ως την κορυφή.

Όλα αυτά σε μορφή κινουμένων σχεδίων παρουσιάζονται στη νέα διαφήμιση του Μέσι, η οποία περνάει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για κάθε αθλητή: Να προσπαθεί συνεχώς για τον στόχο του ξεπερνώντας όποιο εμπόδιο κι αν βρει στον δρόμο του.

The new Messi Gatorade commercial will be sure to give you goosebumps pic.twitter.com/eqBZuFv1vv

— Juan (@socraticjuan) 5 Ιουνίου 2018