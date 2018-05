Μπέτις και Σεβίλλη σε μαθήματα επικής... κακίας με Τekken 3 και Google! (pics)

Στον πρώτο γύρο, η Μπέτις έφυγε από το «Ramón Sánchez Pizjuan» με τη νίκη 5-3!

Σήμερα, το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ήρθε ισόπαλο (2-2) κι η Μπέτις... ξεσάλωσε στο twitter, με τους ανθρώπους από τη Σεβίλλη να... σηκώνουν το γάντι.

Συγκεκριμένα, η Μπέτις... τόλμησε να ποστάρει ένα video με δύο μαχητές. Αυτός που κερδίζει έχει το όνομα Μπέτις κι αυτός που πέφτει φοράει κόκκινη στολή έχοντας το όνομα «Σεβίλλη».

Η Σεβίλλη, ωστόσο, δεν το άφησε αναπάντητο σχολιάζοντας:

«Η τελευταία φορά που μας κερδίσατε δύο φορές και στα δύο ντέρμπι αυτό το παιχνίδι δεν είχε κυκλοφορήσει; Πριν από 23 χρόνια! Πως περνά ο χρόνος...».

Wasn't this game released the last time you won both derbies of the year? 23 seasons ago now! How time flies... https://t.co/pS2gsBfhVE

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 12, 2018