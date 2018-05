Pasillo δεν έγινε. Η Ρεάλ κράτησε το λόγο της και δεν τίμησε τους πρωταθλητές. Κράτησε όμως και τη δεύτερη υπόσχεσή που έδωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν: Οτι παρά τον τελικό του Champions League η ομάδα του θα τα έδινε όλα για να χαλάσει τη γιορτή της Μπαρτσελόνα. Στο ντέρμπι έγινε λοιπόν χαμός. Ηταν ματσάρα με τα όλα της. Οι Καταλανοί όμως άντεξαν ακόμα και παίκτη λιγότερο σε όλο το β' μέρος. Και στο φινάλε το 2-2 τους βρήκε πιο χαρούμενους από τους Μαδριλένους, να γιορτάζουν στο κέντρο του γηπέδου το νταμπλ και να βρίσκονται τρία βήματα μακριά από το πρώτο αήττητο πρωτάθλημα στην ιστορία της La Liga.

Η Μπάρτσα ξεκίνησε με 4-4-2 και τον Ινιέστα στο κέντρο, ενώ η Ρεάλ με 4-3-3 και το BBC ξανά μαζί έπειτα από δύο μήνες. Και στα 90' λεπτά ο ρυθμός ήταν τρελός και συνεχώς άλλαζε το... αφεντικό του αγώνα. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν δύο φορές. Στο 10' άνοιξαν το σκορ, με τον Λουίς Σουάρες να τελειώνει με μονοκόμματο τη συστημένη του Σέρζι Ρομπέρτο. Η απάντηση ήταν άμεση. Ο Κριστιάνο ξεκίνησε και ολοκλήρωσε εξ επαφής την ισοφάριση (15'), σκοράροντας για 18η φορά σε ντέρμπι (έπιασε τον Ντι Στέφανο) και 12η στο «Καμπ Νόου» (περισσότερες από τον καθένα εκεί μέσα).

Οι φάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Τερ Στέγκεν νίκησε τον Κριστιάνο, ο οποίος σπατάλησε ακόμα δύο ευκαιρίες. Ωσπου στο 47' ο Σέρζι Ρομπέρτο χτύπησε εκτός φάσης τον Μαρσέλο και αποβλήθηκε (σ.σ.: δευτερόλεπτα νωρίτερα θα έπρεπε να αποβληθεί ο Μπέιλ για πάτημα εκτός φάσης). Ωστόσο, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα της η παρέα του Μέσι μπήκε φουριόζα στην επανάληψη. Στο 52' ο Σουάρες έκανε την κούρσα (έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ), έδωσε στον Μέσι κι εκείνος αφού άδειασε Ράμος, Καζεμίρο, το τελείωσε ιδανικά για το 26ο του σε Clasico. Ο Αργεντινός έχασε ακόμα δύο, με τον Νάβας να τον σταματάει και αμέσως ήρθε η ισοφάριση.

Ο Μπέιλ (72') έκανε το 2-2 με φοβερό φαλτσαριστό και έκτοτε οι Μαδριλένοι πίεσαν για την ανατροπή. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει πέναλτι σε ανατροπή του Μαρσέλο από τον Ζόρντι Αλμπα, αλλά τελεικά δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος. Ετσι, η Ρεάλ μπορεί πλέον να ασχοληθεί μόνο με τον μεγάλο τελικό του Champions League, ενώ η Μπαρτσελόνα πάει για το δικό της ρεκόρ. Εάν δεν χάσει από Βιγιαρεάλ, Λεβάντε, Σοσιεδάδ, θα το σηκώσει αήττητη, κάτι που έχουν κάνει μόνο επτά ομάδες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα και ποτέ, καμία, στην Ισπανία.

* Ο Κριστιάνο αποχώρησε τραυματίας και υπάρχει ανησυχία για τον αστράγαλό του!

Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Ουμτιτί, Πικέ, Σέρζι Ρομπέρτο, Ζόρντι Αλμπα, Μπουσκέτς, Ράκιτιτς, Ινιέστα, Κουτίνιο (46' Σεμέντο), Μέσι, Λουίς Σουάρες (92' Αλκάθερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζινεντίν Ζιντάν): Κέιλορ Νάβας, Σέρχιο Ράμος, Βαράν, Νάτσο (69' Λούκας Βάθκεθ), Μαρσέλο, Καζεμίρο, Κρόος (84' Κόβατσιτς), Μόντριτς, Μπέιλ, Κριστιάνο Ρονάλντο (46' Ασένσιο), Μπενζεμά.

