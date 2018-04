Ο Μέσι έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα όσα η Ρεάλ από τη χρονιά που ήταν 2 ετών! (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε φέτος την Μπαρτσελόνα στο νταμπλ και στο 25o πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο ίδιος έχει αναδειχτεί 9 φορές πρωταθλητές Ισπανίας.

Τόσες φορές έχει φτάσει στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου από τη σεζόν 1989-1990 η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι κι η χρονιά που ο Μέσι μάθαινε να μιλάει και να περπατάει όντας μόλις 2 ετών (24/9/1987).

Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε πως η Ρεάλ έχει 33 πρωταθλήματα.

Messi has won his 9th league title, same number as Real Madrid won since 1989, when Messi was 2 years old.

— Fiaz Hamzath (@fiazhamzath) April 29, 2018