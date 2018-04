Μέσι: Ο πρώτος σκόρερ του 21ου αιώνα ως αλλαγή στη La Liga (pic)

Στο 58' της αναμέτρησης με τη Σεβίλλη, ο Βαλβέρδε περνάει τον Μέσι στο ματς.

Η Μπάρτσα είναι πίσω στο σκορ με 2-0 αλλά ο Αργεντινός κι η παρέα του δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Στο 88' ο Σουάρες μειώνει σε 2-1 και ένα λεπτό αργότερα ο Μέσι με το αριστερό διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Αυτό ήταν το 35ο γκολ του φέτος σε 43 ματς σ' όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο, αυτό ήταν και το 21ο τέρμα του σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ερχόμενος από τον πάγκο στη La Liga.

Ετσι, είναι ο παίκτης που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ ως αλλαγή, αφήνοντας πίσω του τον Βάλτερ Παντιάνι που έχει 20!

Lionel Messi's goal vs Sevilla on Saturday means he has now scored 21 La Liga goals as a substitute, more than any other player in the 21st century (Walter Pandiani, 20).

