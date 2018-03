Δηλώνοντας και ο ίδιος πως «τα κλασσικά αυτοκίνητα δεν “πεθαίνουν”», ο αρχηγός των «μερένχες» φρόντισε και πάλι να κάνει τα social media να πάθουν... αμόκ με την αμφίεση και τον τρόπο με τον οποίο μετέβη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Valdebebas για προπόνηση.

Οδηγούσε ένα FIAT 600, αλλά η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, καθώς στο πλαϊνό μέρος, υπάρχει η επιγραφή «SR4»!

| Sergio Ramos arrives at Valdebebas in his FIAT 600

pic.twitter.com/rFEg0E6BWw

— RMadrid Edition (@RMadridEdition) March 8, 2018