Ο Κριστιάνο έχει πάρα πολλά διαφημιστικά συμβόλαια, αλλά το τελευταίο που πρόσθεσε στη λίστα των εσόδων του προκαλεί τεράστια εντύπωση. Ο ίδιος ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφία του με ευχές για τη βιομηχανία ατσαλιού της Αιγύπτου.

Best of luck to #Egyptian_Steel latest addition...The soon to open “AL AIN AL SOKHNA” steel plant @ahmedabohashima @egyptiansteel #A_New_Generation_Of_Steel pic.twitter.com/AJEoTZ09F0

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 23, 2018