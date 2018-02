Ο Γκριεζμάν έκανε νόημα στους οπαδούς της ομάδας του να σωπάσουν! (vid)

Το παιχνίδι βάδιζε προς τις καθυστερήσεις με την Ατλέτικο να προηγείται με 1-0. Σε μία αντεπίθεση των «Ροχιμπλάνκος» ο Γκριεζμάν αντί να φύγει μπροστά, αποφάσισε να κρατήσει την μπάλα και να «σπάσει» τον ρυθμό, «παίζοντας» με το ρολόι προκειμένου η Ατλέτικο να κρατήσει το εύθραυστο προβάδισμα.

Τότε, οι οπαδοί της Ατλέτικο διαμαρτυρήθηκαν έντονα, «κράζοντας» τον Γκριεζμάν που δεν έφυγε στην αντεπίθεση για ένα δεύτερο γκολ. Έτσι, ο ίδιος, αφού πάσαρε, έβαλε το δάχτυλό του στο στόμα και διέταξε τους οπαδούς της ομάδας του να σωπάσουν, βάζοντας τις φωνές, καθώς θεωρούσε πως εκείνη τη στιγμή αυτός είχε δίκιο!

Antoine Griezmann, who has been heavily linked with a summer move to Barça, having a spat with the Atletico fans in the Metropolitano today during their game against Valencia.

