Απέκτησε Σαντίκου η Λεβάντε (pic)

Το καλοκαίρι είχε βρεθεί κοντά στον Παναθηναϊκό αλλά η μεταγραφή του δεν είχε προχωρήσει. Τελικά ο διεθνής Αλβανός επιθετικός, Αρμάντο Σαντίκου μετακόμισε στην Λέγκια Βαρσοβίας και από εκεί στην Λεβάντε.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2020.

Armando Sadiku se convierte en nuevo jugador del #LevanteUD. El jugador albanés procede del @LegiaWarszawa!!

Armando Sadiku is a new player of #LevanteUD. The Albanian player comes from Legia Warsaw!!https://t.co/s8y9e66Wfc pic.twitter.com/djH7sOoU6S

— Levante UD (@LevanteUD) 31 January 2018