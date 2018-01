Στο 68ο λεπτό το Καμπ Νου σηκώθηκε στο πόδι!!! Ο Ινιέστα αποχώρησε και έδωσε τη θέση του στην πιο ακριβή μεταγραφή της Μπαρτσελόνα, τον Φιλίπε Κουτίνιο!!! Η αποθέωση ήταν μοναδική για τον Βραζιλιάνο σταρ.

Coutinho is in the house! #VisçaBarça pic.twitter.com/RK3503fK5N

— Oscar Segovia (@Oscar_SR11) January 25, 2018