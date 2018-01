Τερματοφύλακας το βάζει από το κέντρο στην Ισπανία! (vid)

Δεν είναι κάποιο video με τα μαγικά που έκανε κάποτε ο Ροναλντίνιο.

Δεν είναι o Μέσι, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο (με τη φόρμα που έχει αυτήν την περίοδο είναι και αδύνατον, εξάλλου).

Είναι ο τερματοφύλακας της Λούγκο, Χουάν Κάρλος, ο οποίος σκόραρε κόντρα στη Σπόρτινγκ Χιχόν σημείωσε ένα απίστευτο γκολ από το κέντρο του γηπέδου.

Ετσι, χωρίς να το θέλει έκανε το 3-1!

Goalkeeper Juan Carlos of @CDeportivoLugo scores from HIS OWN HALF! pic.twitter.com/inp7vczvG8

— Galician Football (@GaliciaFooty) January 20, 2018