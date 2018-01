Στη Βαρκελώνη για υπογραφές ο Κουτίνιο!

Η καταλανική Sport έγραψε ότι το βράδυ της Παρασκευής Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα έδωσα τα χέρια για τον Κουτίνιο, με την μεταγραφή να αγγίζει τα 142 εκατομμύρια λίρες, δίνοντας έτσι... μπλαουγράνα τέλος σε ένα σίριαλ που κρατά από το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των Times, Paul Joyce, ο παίκτης ταξιδεύει απόψε για Βαρκελώνη προκειμένου το deal να ολοκληρωθεί και τυπικά! Οι πληροφορίες των Λονδρέζων μάλιστα αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να ανακοινωθεί ακόμα κι απόψε, ή το αργότερο αύριο!

Coutinho travelling to Barcelona tonight. Official confirmation tonight possible, or tomorrow.

— paul joyce (@_pauljoyce) January 6, 2018