Υστερα από blackout στην άμυνα της Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι και αποβολή και από τη βούλα ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το 25ο του γκολ σε clasico.

Carvajal.... why are you so brain dead? pic.twitter.com/DDYhdHFkHZ

— (@BaguetteFC) December 23, 2017