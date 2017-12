Τρομερή κίνηση από τον Μπέιλ με το μετάλλιο στον Βαγιέχο (vid)

Εβερτον - Σουόνσι με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Ουαλός αστέρας ήταν ακριβώς πίσω από τον Βαγιέχο την ώρα που ο τελευταίος εξηγούσε στον ισχυρό άνδρα της FIFA πως δεν μπορούσε να πάρει μετάλλιο αφού δεν βρισκόταν ανάμεσα στους υπόλοιπους δηλωμένους του ρόστερ, παρ' όλα αυτά, ο Μπέιλ τον προέτρεψε να σταματήσει και να το πάρει κανονικά από τον Ινφαντίνο...

Δείτε το βίντεο:

MARCA: Jesus Vallejo was explaining to FIFA Chief Infantino that he can't take the medal because he wasn't registered with the squad....Bale heard it and told the youngster that he can take it!

This kid! pic.twitter.com/eEWYo3POF2

— RMadrid Edition (@RMadridEdition) December 16, 2017