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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Μπαράλες αστοχεί σε πέναλτι (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Μπαράλες αστοχεί σε πέναλτι (vid)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ: Ο Μπαράλες αστοχεί σε πέναλτι (vid)

Ο Μπαράλες έχασε μοναδική ευκαιρία για να βάλει τον Αστέρα ξανά μπροστά στο σκορ.

Στο 69' ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι όταν ο Τσιγκρίνσκι ανέτρεψε τον Λουίς Φερνάντεθ μέσα στην περιοχή. Ο Μπαράλες, όμως, που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο, με το 1-1 να διατηρείται.

 

 

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