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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Άρης - Ξάνθη: Ο Σάσα με υπέροχο σουτ ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Άρης - Ξάνθη: Ο Σάσα με υπέροχο σουτ ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Άρης - Ξάνθη: Ο Σάσα με υπέροχο σουτ ισοφαρίζει σε 1-1 (vid)

Όμορφο τέρμα από τον Σάσα στο 42' με το οποίο ο Άρης ισοφαρίζει την Ξάνθη σε 1-1.

Ο Σάσα έγινε αποδέκτης της μπάλας στα όρια της περιοχής, «ζύγισε» το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση του Άρη σε 1-1 στο 42'.

 

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