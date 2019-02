Στη ρεβάνς του 3-3 της Φθιώτιδας, «ερυθρόλευκοι» και «κυανόλευκοι» συγκρούονται στο Φάληρο για ένα «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκεί ως βασικοί θα αγωνιστούν οι Λοντίγκιν και Σολδάνο, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αποφασίζει μερικό ροτέισον για την ομάδα του. Εξάλλου, ως δεξιός μπακ θα αγωνιστεί ο Λεονάρντο Κούτρης, όπως συνέβη και κόντρα στον ΟΦΗ μετά τον τραυματισμό του Τοροσίδη.

Αναλυτικά οι 11 για το παιχνίδι με τη Λαμία: Λοντίγκιν, Κούτρης, Μιράντα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης, Γκερέρο, Μασούρας, Νάτχο, Σολδάνο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία! / The line-up for today's match against Lamia FC! #olympiacos #GreekCup #OLYLAM #LineUp pic.twitter.com/qm1irdzxwL

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 28 Φεβρουαρίου 2019