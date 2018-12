Αποστολή με Πάρντο, Φετφατζίδη και πιτσιρικάδες ο Μαρτίνς! (pic)

Κίπερ: Χουτεσιώτης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Τσιμίκας, Μιράντα, Μασούρας, Τοροσίδης, Πέιος, Μαρτίνης και Νικολάου

Μέσοι: Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Βρουσάι, Ξενιτίδης, Μαρίνος, Νεοφυτίδης και Πάρντο

Επιθετικοί: Μάνος, Βοϊλης και Μπουλάρι

