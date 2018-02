Χωρίς Ένγκελς στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Βέλγος στόπερ είχε ένα θέμα ετοιμότητας με ενοχλήσεις. Τελικώς έμεινε off σε αντίθεση με τον Ομάρ. Εκτός ο Μποτία που αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ καθώς και οι Μάρτινς και Ανδρούτσος.

Στους εκλεκτούς ως στόπερ είναι μόνο οι Παπέ Σισέ και Νικολάου. Δείτε πιο κάτω την αποστολή του Γκαρθία για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός στο Κύπελλο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The players selected for the match against ΑΕΚ.#olympiacos #greekcup #legend #MiaGro8ia #football #squadlist pic.twitter.com/0kxNJwgAaB

