Το VAR ακύρωσε γκολ του Λουκάκου για μερικά χιλιοστά (pic)

Αντιδράσεις στην Ιταλία προκαλεί η απόφαση του VAR να ακυρώσει γκολ του Λουκάκου στο χθεσινό ματς της Ίντερ με την Κάλιαρι για μερικά χιλιοστά.

Λίγα λεπτά μετά την ακύρωση, στα social media κυκλοφόρησε το στιγμιότυπο στο οποίο πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει το χέρι του Λουκάκου μπροστά από την νοητή γραμμή του offiside.

Η απόφαση αυτή δεν φαίνεται να πτόεισαι τελικά τον Βέλγο επιθετικό, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε την νίκη στην ομάδα του με σκορ 4-1.

Ο Λουκάκου διανείμει εξαιρετικό «φεγγάρι», καθώς μόνο στη Serie A μετρά ήδη 14 γκολ και 2 ασίστ σε 19 αγώνες.

OnLy In ThE pReMiEr LeAgUe

Romelu Lukaku has just had this goal disallowed by VAR for offside #VAR #Lukaku pic.twitter.com/HHyM9tM6sm

