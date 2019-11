Αγγλία: Γράφτηκε ιστορία στο «Γουέμπλεϊ» για τη γυναικεία εθνική ομάδα (vids)

Για πρώτη φορά στα χρονικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος γυναικών της Αγγλίας, διεξήχθη παιχνίδι που αν και φιλικού χαρακτήρα απέναντι στη Γερμανία, συγκέντρωσε 77.769 οπαδούς, επίδοση που αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο τμήμα της βρετανικής εθνικής ομάδας.

Το «Γουέμπλεϊ» γέμισε από κόσμο που ήθελε να παρακολουθήσει τις «λέαινες» σε ημέρα με φουλ δράση σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και δη την Premier League.

Η ήττα με σκορ 2-1 από τις Γερμανίδες δεν μείωσε ούτε στο ελάχιστο τον ενθουσιασμό των Αγγλίδων που απόλαυσαν τη νύχτα στην οποία γράφτηκε ιστορία και την έζησαν όσο καλύτερα μπορούσαν...

A special moment in women's football. Couldn't have done it without you all.

Our focus moves to ! pic.twitter.com/jqadKixJc9

— Lionesses (@Lionesses) November 9, 2019