Η Μάρτα έγραψε την απόλυτη ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η σούπερ σταρ της γυναικείας «σελεσάο», ήταν εκείνη που έκρινε την αναμέτρηση απέναντι στις Ιταλίδες, έγραψε το 1-0, έστειλε την εθνική ομάδα της πατρίδας της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών που διεξάγεται στη Γαλλία και έγραψε την απόλυτη ιστορία στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Έφτασε στα 17 τέρματα στο τουρνουά, ξεπερνώντας τα 16 που είχε πετύχει ο Μίροσλαβ Κλόζε ως μέλος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, έχοντας φυσικά πιο κάτω το φαινόμενο, Ρονάλντο (είχε σταματήσει στα 15 τέρματα) και τον Γκερντ Μίλερ που σκόραρε 14 φορές στον θεσμό.

