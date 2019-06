Απίθανη είσοδος των Νοτιοαφρικανών στο γήπεδο πριν το ματς με τις Ισπανίδες! (vid)

Οι Αφρικανές έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο με δυνατό τραγούδι και χορό, μένοντας ενωμένες μέχρι να φτάσουν στ' αποδυτήρια, κερδίζοντας τη συμπάθεια των οπαδών για τον τρόπο με τον οποίο έδειξαν να χαίρονται την ιδιαίτερη περίσταση στην οποία συμμετείχαν.

Στο παιχνίδι με τις Ισπανίδες ηττήθηκαν με το τελικό 3-1, με την Ερμόσο να πετυχαίνει δυο γκολ και να κάνει μαγική τακουνιά, όμως, κανείς μάλλον δεν θα στερήσει τη χαρά του παιχνιδιού από τις κοπέλες της Νοτίου Αφρικής...

South Africans showing up to World Cup games remains the best entries pic.twitter.com/yB7UCGZAQz

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) June 8, 2019