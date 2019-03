Έκαναν sold out οι γυναίκες της Γιουβέντους στο πρώτο τους ματς στο Juventus Stadium!

Οι γυναίκες του συλλόγου του Τορίνο κοντράρονται σήμερα (24/3) με αυτές της Φιορεντίνα και θα είναι το πρώτο ματς στα χρονικά της συγκεκριμένης ομάδας της Γιουβέντους που θα διεξαχθεί στο Juventus Stadium και ο κόσμος των «μπιανκονέρι» θέλει να σταθεί στο πλευρό των κοριτσιών του κλαμπ, σε αυτή την ιστορική στιγμή.

Έτσι, τα εισιτήρια - τα οποία βέβαια ήταν έναντι μηδενικού αντιτίμου και κρίνεται ο τίτλος - για την αναμέτρηση έχουν κάνει πλέον «φτερά», αφού ανακοινώθηκε sold out και αναμένονται πλέον μεγάλες στιγμές στο Juventus Stadium...

For the first time ever, Juventus Women will play at the Allianz Stadium—and it's sold out pic.twitter.com/LVqPEmG7Ct

— B/R Football (@brfootball) March 23, 2019