Οι όμορφες πρωτοβουλίες στο Γεντί Κουλέ (pics)

Εντός γηπέδου, οι φίλοι του Ομίλου είχαν κάθε λόγο να χειροκροτούν την ομάδα τους, για την εξαιρετική εμφάνιση και το επιβλητικό 7-0 εις βάρος του Παναιγιάλειου , για την 28η αγωνιστική της Football League.

Εξίσου αξιοπρόσεκτες ωστόσο ήταν και όσα διάνθισαν το πλαίσιο διεξαγωγής της αναμέτρησης, με μηνύματα αλληλεγγύης, στήριξης και σεβασμού προς πάσα κατεύθυνση.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι παίκτες του ΟΦΗ υπέγραψαν σε μια φανέλα της ομάδας, την οποία δώρισαν στον οπαδό τους, Γιώργο, που τους στηρίζει από κοντά, παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. «Ο Γιώργος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και το παιχνίδι στο «Γεντί Κουλέ». Αλλωστε είναι ένθερμος φίλος της ομάδας μας και δεν χάνει παιχνίδι του ΟΦΗ» ανέφερε η ΠΑΕ.

Σ' εκείνον μάλιστα αφιέρωσε και ο Θανάσης Ντίνας ένα από τα δυο γκο που πέτυχε.

Εξάλλου, πριν την έναρξη του αγώνα, οι γηπεδούχοι κράτησαν πανό με το μήνυμα « Say No to Racism », αποβάλλοντας από την πλευρά τους κάθε ρατσιστική ενέργεια από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι δεν παρέλειψαν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Ευγένιου Γκέραρντ, που απεβίωσε στις αρχές του χρόνου, καταθέτοντας ανθοδέσμη στο κάθισμα που έχει το όνομά του στην κερκίδα του Γεντί Κουλέ.