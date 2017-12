Εργοτέλης: «Γίνε ο Ήρωάς μου!»

Οι Κρητικοί επέλεξαν να πορευτούν χωρίς χορηγό στη φανέλα τους τη φετινή σεζόν, καθώς επέλεξαν να διαφημίσουν δωρεάν τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Be My Hero».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Be My Hero-Γίνε ο Ήρωάς μου! Τόσο Απλά! Με μία Μπατονέτα! Γινόμαστε ΟΛΟΙ Ήρωες! Σώζουμε μία ζωή που νοσεί από καρκίνο του αίματος. Γινόμαστε μέρος της Μεγαλύτερης Αλυσίδας Ανθρωπιάς και Αγάπης.

Το Be My Hero- Γίνε ο Ήρωας μου! αποτελεί μία από της σημαντικότερες και πιο δυναμικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εγγραφή νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Τόσα Απλά! Με μία μπατονέτα!

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού, το Be My Hero-Γίνε ο Ήρωάς μου! βρίσκεται πλέον επίσημα στις φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΕΡΓΟΤΕΛΗ. Οι παίκτες και όλο το δυναμικό της ομάδας ανέλαβαν το σπουδαίο έργο της μεταλαμπάδευσης του μηνύματος της Εθελοντικής Δωρεάς Μυελού των Οστών. Τόσο Απλά! Με μία Μπατονέτα! Η δύναμη για το ΚΑΛΟ βρίσκεται μέσα στις ψυχές των παικτών που με υπερηφάνεια μεταλαμπαδεύουν το υπέροχο μήνυμά της αγάπης και προσφοράς.

Με το μοναδικό σύνθημα Be My Hero- Γίνε ο Ήρωας μου! και το ξεχωριστό τρόπο επικοινωνίας του, που ξεχειλίζει από αισιοδοξία, χαρά & αγάπη για την ανθρώπινη προσφορά, το Be My Hero- Γίνε ο Ήρωας μου! έχει κατορθώσει στα 3 μόλις χρόνια της δραστηριοποίησης του να εγγράψει περισσότερους από 6,500 Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών, μέσα από πλήθος εκδηλώσεων που διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα και την έντονη ενεργοποίηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σκοπός του Be My Hero-Γίνε ο Ήρωάς μου! είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού των Ελλήνων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που αποτελούν ελπίδα ζωής για όλους τους ασθενείς, παιδιά και ενήλικες που νοσούν από καρκίνο του αίματος και χρειάζονται μεταμόσχευση.

Ως Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών, μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι μεταξύ 18-50 ετών, σε καλή κατάσταση υγείας και εφόσον είναι συνειδητοποιημένοι ότι θέλουν και επιθυμούν να σώσουν την ζωή ενός ανθρώπου που νοσεί από καρκίνο του αίματος.

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή!

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μία αίτηση και μετά δίνει δείγμα σάλιου από το εσωτερικό από το μάγουλό του, σε μία Μπατονέτα! Τόσο Απλά!

Με αυτό τον τρόπο εγγράφεται ως Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών και καταχωρείται ανώνυμα στην Εθνική αλλά και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και γίνεται ένας εν δυνάμει δότης για οποιονδήποτε ασθενή στον κόσμο.

Ο μυελός των οστών είναι το εργοστάσιο παραγωγής αίματος και βρίσκεται στα οστά της λεκάνης μας (φανταστείτε τις πίσω τσέπες ενός παντελονιού). Δεν έχει καμία σχέση με το νωτιαίο μυελό που σχετίζεται με το κεντρικό νευρικό σύστημα και την σπονδυλική στήλη. Όταν αναφερόμαστε στο μυελό των οστών, μιλούμε για AIMA.

Στην σπάνια περίπτωση που ένας Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών βρεθεί συμβατός τότε η δωρεά μυελού των οστών σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων είναι όμοια της αιμοδοσίας. Η δωρεά μυελού των οστών, είναι ακίνδυνη, ασφαλής και ανώδυνη. Η δωρεά μυελού των οστών είναι η Ανώτερη Πράξης Ανθρωπιάς και Αγάπης. Οι ασθενείς που νοσούν από καρκίνο του αίματος περιμένουν ένα θαύμα και αυτό το θαύμα είμαστε ΕΜΕΙΣ. www.bemyhero.gr / www.xarisezoi.gr».